«Kitsi mulk koroonat edasi ei anna» ehk Pikalauapidu pakkus taas rõõmu

Valgete linadega laud

Sealsamas istus rahuloleva näoga Malle Neerot. «See on ääretult tore ettevõtmine. Tänavale on kaetud valgete linadega laud ja tellitud on maitsvad koogid. Minu poolt on korraldajatele suur kummardus ja tänu,» lausus ta ning lisas, et niisuguseid istumisi võiks sagedaminigi korraldada. Ise pakkus ta rukkisepikust tehtud võileibu. «Nisu ei ole siin sees grammigi,» toonitas ta.