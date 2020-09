Viljandi järgmised kolm nädalat uusi üritusi ei luba

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et linn järgib terviseameti nädalavahetusel antud soovitust üritused kolmeks või neljaks nädalat edasi lükata ning hoiab koroonaviiruse levikul silma peal. "Viljandis pole seni koroonaviiruse puhangut tekkinud ja soovime, et see nii ka jääks," lausus linnapea. Ta lisas, et kõigi ürituste korraldajatel soovitab linnavalitsus kaaluda ürituse edasilükkamist või ärajätmist. "Kui üritus siiski toimub, tuleb tagada desinfitseerimisvahendi ja kaitsemaskide kättesaadavus kõigile külastajatele," lausus linnapea.