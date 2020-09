Selgeks saavad nii nõudepesu kui projektikirjutamine

VANT avati 2013. aasta 14. septembril ning nagu ütles selle juhataja Tiina Tart, on sinna puhkama, mängima ja üritustest osa võtma oodatud kõik seitsme- kuni 26-aastased noored. «Kõige rohkem käib meil 12–16-aastasi lapsi, nooremaid on vähem. Samas on ka 17–26-aastased päris hästi esindatud.»