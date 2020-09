Kodutütred ja noorkotkad kogu Eestist tulevad Karksi-Nuia matkamängule

Igast maakonnast tuleb kaks neljaliikmelist võistkonda, üks kodutütarde ja teine noorkotkaste oma. Võistkonda kuulub kaks 7–9-aastast ja kaks 10–12-aastast liiget. Raja pikkus on umbes 4,5 kilomeetrit ning sellel on 20 kontrollpunkti. Võistkonna ülesanne on 4 tunni jooksul läbida vabalt valitud järjekorras võimalikult palju kontrollpunkte. Maksimaalne aeg kontrollpunktide läbimiseks on neli tundi. Aja arvestamiseks kasutatakse SI märkesüsteemi.