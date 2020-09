Iga koristaja korjas keskmiselt sada koni

Laupäeval kella 19-ks jõudis Eesti koristuse kõnekeskusele tagasiside kolmandikult registreerunutelt. Laekunud statistika viitab, et suitsukonide hulk ületab mitu korda mullu korjatu. Eelmisel aastal noppis umbes 28 000 inimest ühtekokku 1,1 miljonit koni. Praeguseks, kui staapi on jõudnud teade umbes 7500 koristajalt, küündib konide arv 750 000-ni. See teeb iga koristaja kohta 100 koni. Arv kasvab jõudsalt.

"Ei teagi, kas nutta või naerda," lausus Eesti koristuse juht Mart Normet. "See on ikka tohutult kurb, kui palju konisid vedeleb tänaval ja looduses. Aga õnneks levib üha laiemalt teadmine, et konid on mürgised, konid lagunevad mikroplastiks ning sajuveekaevu visates jõuavad need otse merre."