Leila ja Anu Röömeli pala lauldi kolmandale kohale

Kaheosalisel finaalkontserdil kõlasid 73 uut lastelaulu. Lauluvõistluse esikoht läks laulule "Mängude maa", mida esitas perekond Laikre. Konkursi võidutöödest valmivad noodiraamat ja heliplaat, mis jõuavad koostöös Eesti sünnitusosakondadega lasterikaste perekondadeni, kuhu on äsja sündinud kolmas laps.

"Soovime laulukonkursiga edasi anda sõnumit, kuivõrd rõõmutoov on lasterikkus," sõnas Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap. "Sünnitusmajades kingitavad heliplaadid on kingitus lasterikastelt lasterikastele, et tervitada värskeid suurperesid."