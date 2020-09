Liikuv metalliklass tõi linna sünnipäeval sära laste silmisse

Lauri Soosaar osaühingust Merkuur oli kohale tulnud liikuva metalliklassiga ning hästi sisustatud töökojas õpetas ta lastele mitmesuguseid metallitöid. Tunni-poolteisega said lapsed endale tema või abilise näpunäidete järgi teha vahvaid metallist esemeid, näiteks silte, pilte või kalalante, ning need pärast endaga koju kaasa võtta. Nii mõnigi särasilm oli innuga meisterdamas.

Soosaar on oma liikuva klassiga käinud juba ligi 800 Eesti paigas – koolides ja sünnipäevadel. Nagu ta ütles, on tema eesmärk jõuda igasse Eesti kooli.

Kunstikool on sel nädalavahetusel kõigile uudistajatele avatud. Laupäeva õhtul kulmineerub Viljandi sünnipäev peoga Koidu seltsimajas. Uksed avatakse kell 19 ja pidu algab kell 21. Pidu veab eest Tantsulaager, kelle "Tantsukatel" on pöörase nüansiga pidu: tantsitakse muusikavideote eeskujul ja eestantsijatega laval. Peol on vanusepiirang 18+.