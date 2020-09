Minu ees on tavapärane dilemma: kas minna inimesega persooniloo tarvis rääkima tühjalt lehelt ja lasta see leht temal ära värvida või teha põhjalik eeltöö? Mõlemal lähenemisel on oma head ja vead. Aga Farištamo Eller on digimaailmas nii ligipääsetav, et lähen luurekäigule.