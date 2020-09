Maailmakoristajad puhastasid veerandtunniga mänguväljaku ümbruse konidest

Kolm inimest lasid Valuoja oru laste mängu- ja parkuuriväljaku ümbruses viieteistkümne minuti jooksul kätel käia ning tulemus kurvastas. "Ainuüksi ühe mänguväljakuäärse istepingi ümbert korjasin ma 51 koni," ütles Tammemäe ja lisas, et konirikas oli ka Ugala ringristmiku juurest turu poole suunduv kõnnitee.

Prügi metsa viimise probleemist on aastaid räägitud ja sellega võideldud, aga maas vedelevatele konidele pööratakse avalikult tähelepanu alles viimasel ajal. Tammemäe sõnul oli kolmiku eesmärk aidata kaasa suitsukonide rohkuse teadvustamisele. Nii osalesid nad kodanikualgatuste «Meri algab siit» ja maailmakoristuspäev koostööst sündinud 15 minuti koristusaktsioonis.

Laupäeval on ülemaailmne maailmakoristus, mis kulgeb südaööst Fidži saartelt rohelise lainena üle maailma ja lõpeb Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell kaks Hawaiil. Eestis pööratakse tänavu tähelepanu eelkõige väikesele ja nähtamatule prügile, mis igal pool meie ümber salakavalalt laotub. Need on suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. Laupäeval saavad kõik soovijad anda oma panuse selle prügi saatmiseks õigesse kohta – prügikasti – ja aktsioonis kaasa lüüa.