N.R. Energy vastulause: vaidlus Mulgi vallaga sai pooltele sobiva lahenduse

Samuti on üldse veider kajastada hindasid, mil ei ole käesoleval ajal enam tähtsust, sest N.R. Energy lahkus pärast kompromissi saavutamist Abja-Paluojalt. Küll aga tegutseme Vana-Võidus, kus kehtiv piirhind on 64,77 eurot megavatt-tunni eest (lisandub käibemaks).

KOLMANDAKS, mis puudutab katlamaja välimust ja investeeringute puudumist, siis munitsipaalettevõte Abja Elamu võttis katlamaja valduse omal algatusel üle juba aastal 2018. Etteheide, et 2019. aastal oli katlamaja kohutavas seisus, peab olema adresseeritud Abja Elamule. Samuti on mõistetav, et kuna 1996. aastast oli katlamaja vaidluse objekt, ei julgenud keegi teha sellisesse suuremaid investeeringuid. Rõõm näha, et pärast kompromissi saavutamist on olukord muutunud.