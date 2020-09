Viljandimaal sündinud laste arv on aastaga pisut suurenenud

Tänavu on Viljandimaal sündinud veidi rohkem lapsi kui mullu samal ajal.

Tänavu kaheksa kuuga on Viljandimaal sündinud 25 last rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Kõige rohkem sünde registreeriti juunis, kui ilmale tuli 47 last, augustis oli 45 sündi.