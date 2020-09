Koroonakriisi ajal Viljandisse appi tulnud arst asub juhtima haigla uut kliinikut

Kadri Kõivumägi on varem olnud Tartu ülikooli ja Tartu ülikooli kliinikumi töötaja. Ülikoolis on ta üle kaheksa aasta õpetanud arstitudengeid. Igapäevane töö kliinikumis hõlmas tegelemist HIV, hepatiidi ja teiste riskirühma patsientidega, lisaks on tema erihuvi olnud reisimeditsiin. Koroonakriisi alguses vastutas ta ka kliinikumi COVID-19 osakonna loomise eest.