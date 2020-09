Kolga-Jaani valib uut bussiootekoda

Paljude kavandite juures on kujundina kasutatud rahvarõiva triibustikku. Mõnel puhul selgelt, mõnel aimab vihjet mustrile, kuid see pole antud päris otse.

Mõnel ootekojal on arvestatud jalgrataste hoiukoht, teisel on ooteruum kavandatud näitusesaaliks. Õpilaste tööd pakuvad hulga ideid ning juhendaja ütles mõnda detaili kommenteerides "Miks mitte" ja mõnel puhul "Pigem mitte".

Kuidas peaks olema lahendatud ootekojaesine plats? Mis peaks olema selle otstarve? Lisaks sellele, et platsilt sõidavad läbi saabuvad ja väljuvad bussid, on seal teistelegi sõidukitele hea ümberpööramise koht. Samuti on see kasutusel turuplatsina, sest selle käivad oma kaupa pakkumas kala- ja lihamüüjad.

Vallavanem Alar Karu rõhutas, et oma arvamust peaksid avaldama ka need, kes bussiga ei sõida, sest lisaks praktilisusele peaks ootekoda olema ilus, pilkupüüdev ja meeldejääv ka asulast läbisõitjatele.

Viis aastat Kolga-Jaanis elanud Merle Saviauk leidis, et igavaid asju on ümberringi palju ja sellepärast võiks uus paviljon olla äge ning nõndaöelda Kolga-Jaani maamärk.

Õpilaste lemmik oli makett, mille juurde on kavandatud kiik. Ralf Tamm ütles, et kiike saab lisada ka teiste kavandite juurde ning ainuüksi sellesse ei tasuks oma valikut tehes kinni jääda. Õppejõud innustas hääletussedelile lisama kommentaare, kui tundub, et muidu on töö tore, aga midagi võiks teisiti olla. Samuti on oodatud kavandite kohta küsimused.