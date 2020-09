Paljas mees ehmatas sügavas metsas seenelist

Ehmatasid nii seeneline kui eneserahuldaja ning põgenesid eri suunas. Kui eaka naise lähedased meest jälitama asusid, oli too juba kadunud. Juhtunust teatati politseile ning kohale saadeti patrull, sest juba esmaspäeval oli politsei saanud samast piirkonnast umbes samasuguse sisuga, aga segasevõitu sisuga teate. Patrull otsis paljast meest metsast ja selle lähikonnast, kuid jälgi ei leidnud. Et kellegi elu või tervis ei olnud ohus, siis suuri otsinguid ei alustatud.

Mees on seda sorti tegevusega ka varem nii-öelda politsei radarisse sattunud, kuid need juhtumid on olnud sellised, et peale vestluse pole olnud võimalik midagi ette võtta. Nüüdne juhtum pandi aga toime avalikus ruumis ning see andis võimaluse alustada väärteomenetlust.