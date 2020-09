«Ei ole mõtet jalgratast hakata ise leiutama, jalgratas on juba leiutatud, sellega tuleb sõitma hakata,» põhjendas torupillimängija ja õppejõud Cätlin Mägi, miks ta võttis sada aastat vanad torupillilood ja mängis need kogumikuna sisse. «Elementaarne, et võtan need vanad mängijad eeskujuks, mängin nende lugusid ja õpin sealt torupillimängu – minu jaoks on nad õpetajad.»