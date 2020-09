Anna-Liis Feldveberi pere, kus kasvavad kaksikud, vajab hädasti puhast vett nii joomiseks kui pesemiseks, sest läbipaistvas plastnõus on näha, milline vesi voolab nende köögikraanist. FOTO: Elmo Riig

Aastaid hajaasustuse programmist puurkaevu rajamiseks raha taotlenud, ent sellest ilma jäänud pere süüdistab Viljandi valda ükskõiksuses ja läbipaistmatus toetuste jagamises. Valla kinnitusel on pere murele püütud siiski lahendust leida ning pingereas on majapidamine tahapoole jäänud seetõttu, et seal pole enne tänavust aastat lapsi olnud.