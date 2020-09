222 Viljandimaa puuki asus teaduse teenistusse

Korraldajate kinnitusel jätkub puugiohtlike piirkondade kaardistamine veebilehel puugiinfo.ee endiselt. Leides endalt või oma lemmikloomalt puugi, tuleb see lihtsalt kaardile märkida. See teave aitab kaasa teadlaste puugiriski kaardi koostamisele ning aitab planeerida ennetavaid meetmeid, kui puukide arvukus muutub suureks.

"See on meile esimene kord, kui rakendasime Eestis uudsel viisil kaasavat teadust. Oleme väga tänulikud kõikidele, kes meile puuke saatsid ja oma panuse teaduse arengusse andsid," ütles Geller ja nentis, et kevadel püstitatud plaanid said ületatud.