Ööpäevaga lisandus 22 nakatunut, kõige rohkem Tallinnas

Harjumaa 14 nakatunut on kõik Tallinnast ning terviseameti teatel on neist kuus varasemate haigete pere- ja lähikontaktsed ning kaks haigestusid töökontakti kaudu. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel.

15.-16. septembril lisandunud haigusjuhtudest kahel juhul oli nakkus saadud Poolast ja Valgevenest ning kuuel juhul oli tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Lõuna regioonis on neli kollet: Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut), tudengi kolle (viis inimest) ja matuse kolle (kuus inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviiruse tõttu 194 inimest, kellest 46 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele, et kuna lähikontaktiks peetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui kaks meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada. Sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel, see aitab aga viiruseosakestel veelgi paremini levida.