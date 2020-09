Uus sari algab kunagise Viljandi laenujõugu liikme looga

"Tänapäeva noored võib-olla ei kujuta ettegi, mida tähendas olla teismeline üheksakümnendate aastate kauboikapitalistlikus Eestis," ütles saate produtsent Sander Valge. "Nii mõnegi lapse jaoks oli see tõeline ellujäämislaager. Samal ajal kui vanemad elu eest tööd rabasid, kasvatasid nende lapsi VHS-kassettide peal automaate täristavad Hollywoodi märulikangelased ja elu ise. Oli see ju aeg, kui tabloidides särasid kõrvuti kultuuritegelased, uusrikkad ja allilmaautoriteedid. Paljud tolle aja teismelised noormehed vaatasid viimastele alt üles."

Valge lausus, et kui võtta need üsnagi nihkes väärtushinnangud ning lisada alkohol, mida lapsed toona päris suurtes kogustes jõid, siis on see kõik kokku üks väga ohtlik kokteil. "Juhtus palju õnnetusi, vägivaldseid lööminguid ja muud sellist," rääkis Valge. "Ütleb ju saate peategelane William Koval isegi, et suhtumine ellu oli selline, et tõenäoliselt 25. eluaastat ta ei näegi."