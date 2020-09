Siim Saarsen vastutab Ugalas selle eest, et etenduste dekoratsioonid üles ja tehniline meeskond komplekteeritud saaks. «Praegu on olnud palju planeerimistööd, aga sügise poole läheb mööda Eestit rändamiseks ja etenduste andmiseks,» ütleb ta ning tunnistab, et on mingis mõttes saba ja sarvedega teatri oma. See tähendab, et tuleb olla palju ratastel ning töötada ka õhtuti ja nädalavahetustel.