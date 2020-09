Aktsiaseltsi vähemusosanik ja nõukogu esimees, Soome päritolu Paavo Lampinen on Viljandiga selle ettevõtte kaudu seotud olnud juba paarkümmend aastat. Enne intervjuu algust esitatud küsimusele, mis keeles vestlus tuleb, vastas ta naljatades, et suhelda võib nii inglise keeles kui ka sedasi, et vastused tulevad üks sõna eesti keeles ja kümme sõna soome keeles.