Ameerika autod sõidavad Üldele sünnipäeva tähistama

Klubi juhatuse liikme Tõnu Toomsalu sõnul on Ameerika päritolu väikebusside ja kastiautode omanikke ühendav klubi tegutsenud 12 aastat ning Viljandimaal peetakse sünnipäeva kolmandat korda. Nagu eelmisel aastal teevad autohuvilised annetuse ja see läheb Järvamaa Sõrandu küla vabatahtlikele pritsimeestele. Möödunud aastal kingiti komme Väikemõisa lastekodule. Idee toetada sel aastal Sõrandu komandot tuli Toomsalu sõnul ühe klubi liikme poolt.

Nimelt kirjutas Järva Teataja augusti alguses, et Sõrandus tegutsevad vabatahtlikud pritsimehed on rahapuuduses, sest vanad ja suured päästemasinad nõuavad palju kütust. Samuti jäi pooleli nende olmeruumide ehitus ja varustuse uuendamine. Olmeruumidesse tahetakse ehitada tualett ja dušinurk ning soetada pesumasin koos kuivatamisvõimalusega. Meeste varustus on komando juhi Janis Neemsalu sõnul olnud kasutusel kauem, kui on selle soovituslik eluiga.