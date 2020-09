Täna peetakse Kalmetul talguid ja ehitatakse kettagolfirada

Projektimeeskonna juhendaja ja Kalmetu põhikooli huvijuhi Karin Mägi saadetud teates on kirjas, et lisaks kolmapäevastele talgutele on käima lükatud Tänassilma piirkonna koristusaktsioon ning oktoobris plaanitakse vast valminud kettagolfirada kasutusele võtta.