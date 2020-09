Teatrihoov etendab Prantsusmaa näitemängu

Teatrihoovi esindaja Evelin Lagle-Nõmme saadetud pressiteates on kirjas, et "Proua kadunud ema" on Prantsuse näitekirjaniku Georges Feydeau (eluaastad 1862–1921) üks tuntumaid komöödiaid. Feydeau toob terava pilgu ja erakordse huumorisoonega lavale omaaegse Prantsuse keskklassi võitluse raha, võimu ja armastuse nimel. Ta teeb seda pelgalt kui tunnistaja, ilma ilustamata, realistlikult, isegi halastamatult.