Tekstiil on üks paljudest väljendusvahenditest selle mitmekülgse kunstniku loomingus. Hariduselt on Veronika Garanina raamatuillustraator ning oma oskusi on ta täiendanud nimekate maalikunstnike ateljeedes. Lisaks illustreerimisele on ta tegelnud monumentaalmaaliga, ruumikujundusega, keraamikaga ja autorinukkude valmistamisega. Tekstiilikollaaže vaatleb ta osana oma maaliloomingust. Erinevate kangatükkide kombineerimine pakub mängulusti, mida töö värvipigmentidega ei võimalda. «Kangas kannab endas ajaloo jooksul kujunenud assotsiatsioonide kogumit, /.../ ei lase kalduda naturalismi,» leiab ta.