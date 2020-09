Noorsootöötajad said kokku, et jõud ühenda

Viljandi avatud noortetoa noorte tugila töötaja Liis Lääts ütles, et maavalitsuse toimimise ajal korraldati ülemaakonnalisi noorsootöötajate kohtumisi kaks korda aastas. "Need olid päris mahukad, ent samas väga vajalikud omavaheliseks suhtlemiseks, oluliste teemade käsitlemiseks, minikoolituste korraldamiseks ning hea alus üheskoos tegutsemiseks. Kahjuks pärast maavalitsuste kadumist enam neid kohtumisi korraldatud ei ole," rääkis Lääts. "Kuulsin noorsootöötajana mitmelt poolt, et kohtumiste järele on vajadust, haarasin härjal sarvist ning kutsusin ise sel kevadel maakonna noorsootöötajad kokku. Kohtusime veebikeskkonnas Zoom. Saime tuttavaks ning pidasime plaani, kuidas edasi võiks minna."