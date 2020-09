Viljandi sünnipäeva ainsal sisepeol loodetakse inimeste mõistlikkusele

Pidu korraldava Sakala keskuse edastatud pressiteates on kirjas, et laupäevast pidu Koidu seltsimajas veab Tantsulaager, kelle "Tantsukatlat" võib nimetada pöörase nüansiga tantsupeoks. Tantsitakse muusikavideote eeskujul ja eestantsijatega laval. Peole saab pileti osta alates 18. eluaastast.

Möödunud teisipäeval tegi linnavalitsus Club V-d haldavale osaühingule ettepaneku pidu ära jätta, kartes viiruse suuremat levikut. Linnavalitsus põhjendas palvet sellega, et pidu oli reklaamitud kui noorteüritust ja statistiliste andmete järgi on haigestumus suurenenud just noorte inimeste hulgas.