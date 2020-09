Marko Suurmägi: kes jättis tabletid võtmata?

Kui eelmise aasta lõpul tänavust eelarvet kokku pandi, polnud ühtki märki, mis lubanuks arvata, et riigi rahakassast jõuab peaaegu paar miljonit eurot Viljandisse selleks, et kesklinnas tee-ehitust mõlemale poole pikendada. FOTO: Marko Saarm

LAUPÄEVASES SAKALAS soovitas Viljandi linnapea Madis Timpson tabletid ära võtta kõigil neil, kes arvavad, et Viljandi linn on saanud riigilt raha ootamatult. Minu arusaamist mööda käib jutt eeskätt tee-ehitusest, näiteks mullu Pärnu maanteel ning tänavu Sakala keskuse ja Uku keskuse vahel, samuti peetakse silmas peatselt gümnaasiumi ja Köstri tänava vahel algavat Vaksali tänava remonti. Täpsuse huvides lisan Timpsoni tsitaadi: «Kui keegi arvab, et rahajagamine toimub niimoodi, et võetakse Eesti kaart­ ette ja suvaliselt keegi paneb näpu kuhugi peale, siis ma soovitaksin rohud ära võtta.» («Sügisese tee-ehituse hind kukkus kolmandiku võrra», 12. september).