Homseks lubatakse kuni 23 kraadi sooja

Portaali yr.no andmetel tõuseb Viljandimaal kolmapäeval kell 11 õhutemperatuur 17 kraadini ning paistab päike. Tuul puhub 5 meetrit sekundis. Kella kaheks läheb päike pilve taha, kuid õhutemperatuur tõuseb lausa 22 kraadini ning tuule kiirus on 6 meetrit sekundis. Kell neli on sooja 23 kraadi ning ilm on pilvine. Alates kella kolmest on ilm samuti pilvine, kuid õhusoojus püsib 22 ja 17 kraadi vahel.