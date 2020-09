Augusti lõpus oli töötukassa teatel töötuna registreeritud 49 324 inimest, mis moodustab 16-aastastest kuni pensioniealistest töötegijatest 7,6 protsenti. Võrreldes juuliga on töötute arv vähenenud 2,2 protsenti (juuli lõpus oli registreeritud töötuid 50 427). Uusi töötuid registreeriti augustis Eestis 6846, seda on vähem kui juunis ja juulis. Eelmise aasta augustiga võrreldes on registreeritud töötute arv kasvanud 1,6 korda, sest möödunud aasta augusti lõpuks oli töötuna arvel 31 488 inimest.