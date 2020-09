Kunstikooli näitus läheb kevadel õitsema

Rüki galeriis avati reedel Viljandi kunstikooli 15. sünnipäevale pühendatud näitus "Jäätis". Galeriiruumi täidab sel puhul installatsioon, milles on omavahel põimunud skulptuuri-, heli- ja videokunst ning päevakohane sõnum. Näituse koostamises osalesid Viljandi kunstikooli, Eesti kunstiakadeemia esimese kursuse ja festivali "Kunstikompott" noored. Näituse kuraatorid on Kristi Kangilaski ja Laineli Parrest.

Laineli Parrest ütles näituse avamisel, et näitust kavandades peeti silmas märksõnu "loodus", "loovus" ja "noorus". "Just need teemad tundusid kõige paremini seostuvat kunsti, noorte ja nende teemadega, mis on kõige põletavamad ühtlasi üheskoos."