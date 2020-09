Mesinikud valivad fotosid

Kui mesinduse harrastaja fotokogus on mõni foto, mida vaadates tekib tunne, et tahaks seda teistega jagada, võib selle saata eesti mesinike liidu aadressil info@mesinikeliit.ee. Kui foto on tõesti hea, jõuab see mesinike 2021. aasta kalendrisse. Kui juhtub olema ka mõni hea näpunäide või soovitus, mida kalendri vahendusel teiste mesinikega jagada, tasub seegi samal aadressil saata.