Galerii. Juurikad viidi laadalisteni

"No eks ikka "Kuldrenett" ja "Valge klaar"!" vastas puuistikute vahel askeldanud Külli Kambek küsimuselele, milline on eestlase lemmik õunasort. "Ja muidugi perepuud lähevad praegu hästi kaubaks." Seda öelnud, jätkas ta dialoogi kliendiga puude lõikamisest. "Noort puud on vaja osata lõigata, et kui puu juba vana on, siis oleks midagi ka võtta," õpetas ta.

Pärimise peale, mismoodi rahvast on jagunud, vastas Kambek, et temal on küll oma esimese aasta kohta sel laadal hästi läinud. "Rahvast on küll. Olgugi et veidi tuuline on, on tore! Mina olen rahul!" rõõmustas ta.