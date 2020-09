Täna on vanavanemate päev. Mida sinu vanaema või vanaisa oma lapsepõlvest mäletab?

Eesti rahvakultuuri keskus õhutab kõiki oma vanavanematega rääkima ning jagama oma esivanemate lugu sellest, milline on nende toredaim lapsepõlvemälestus. Üleskutse eesmärk on väärtustada suulist pärandit nii noorte kui väärikate seas.

«Kas sa tead, milline on sinu vanaema või vanavanaisa armsaim mälestus oma lapsepõlvest? Kellega ta koos mängis ja mida perega koos ette võeti? Kas ta on kunagi karjas käinud või milliseid tähtpäevi tähistati? Kuulates oma esivanemate lugusid tugevneb põlvkondadevaheline side ja oma juurte tundmine rikastab Sinu igapäevast elutunnet. Lisaks on see vanavanematele suur kingitus, kui noor tunneb tema elu vastu huvi ja peab temaga juhtunut oluliseks,» selgitas suulise pärandi spetsilist Maili Metssalu.