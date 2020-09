Ulgel peeti käimasoleval nädalavahetusel au sees angerjat. «Vot, see on angerjas!» näitas Tauno Laasik, kes parasjagu suures pajas angerjasupi jaoks puljongit keetis.

«See ei ole heeringas. See on ju angerjafestival, proua!» ütles Tauno Laasik, kes parasjagu hiigelpannil võimeres särisevat angerjanahka puljongi jaoks praadis. «Siin on kõik, mis angerjast alles jäi: nahast saab hea supi, teeme sellest või sees kringli ja proovime praadida.»