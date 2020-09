Karksi-Nuia jetisõitja on kiiruselt Euroopa kolmas

"Pronks on ka väga vinge," rõõmustas Mattias Siimanni isa Meelis Siimann. Tema sõnul oli võistlustules jetispordi koorekiht, mistõttu ka konkurents väga tugev. "Kui tal Ungaris mootor kokku jooksis, oli küll selge, et meistritiitlit me enam ei püüa. Seda arvestades pole hullu midagi. Eks järgmine aasta ole jälle uus aasta."