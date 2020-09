Palve iseenesest on arusaadav: praeguses olukorras on igati õigustatud, et võtaksime aja maha ja kaaluksime asjad läbi. Ent teised nädalavahetuseks kavandatud üritused sellist kirja ei saanud. Miks? Sest ansambli Regatt esinemist, linna sünnipäeva ja teisigi üritusi hindab linnavalitsus täiskasvanute pidudeks ning kiri sai teele pandud, lähtudes üksnes terviseameti öeldust, et praeguse viiruspuhangu taga on just noored. Samas näiteks kultuuriakadeemia neljapäevane tudengite ametlik pidu mulle teadaolevalt erilist huvi ega tähelepanu ei pälvinud ning alkoholileti ääres noortest priskema rahakotiga tunglevad täiskasvanud ei tohiks kuidagi koroona eest kaitstumad olla.