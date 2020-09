Juko-Mart Kõlaril on akadeemiaga plaan

Kui Juko-Mart Kõlar Viljandi kultuuriakadeemia vastse direktorina avalikkuse ees kõneles, jäi kõlama, et tal on kindlad plaanid, mida soovib ellu viia. «Niisama töö mõttes pole seda ju mõtet teha, peab nägemus olema,» lausus ta. Plaanid näivad tal olevat ka isiklikus elus. «On jäänud selline mulje, et kuskil viieaastaste perioodide kaupa käib see mõtlemine mul ja paljudel teistel.»