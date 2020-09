Koolidel on viiruse laiema leviku puhuks põhjalik ettevalmistus

Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ütles, et koolil on viiruse tõkestamiseks välja töötatud tegevuskava, millel on variant A, B ja C. Kui olukord muutub kriitiliseks, koguneb kooli kriisikomisjon ja otsused tehakse mõne tunni jooksul. «Variant A on see uus normaalsus, mis meil on praegu. See tähendab hübriidõpet. Kõik, kellel on haigusnähud, on kodus ja osalevad distantsõppel,» selgitas ta.