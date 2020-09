Kõpu hooldekodu juhataja Malle Vaher kiitis valitsuse otsuse heaks​ ja leidis, et kui töötajad on kontaktis hoolealuste või nende lähedastega, on igati õigustatud, et neil on kogu aeg mask ees.​ Juhataja sõnutsi teevad töötajad kuni kahekümne nelja tunniseid vahetusi ja kogu aeg nad maskiga olla ei suudaks. Kui töötaja on puhkeruumis, hoolealustest eemal, siis temalt ei hakata maski kandmist nõudma.