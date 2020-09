Viljandi kunstikool tähistab 15. sünnipäeva näitusega

Näituse koostajad kirjeldavad avavad oma loomingu tagamaid järgmiselt: "Kõik, mida täna teeme, loob meie homse. Meie eilsed ja tänased teod on loonud olukorra, kus on aina raskem ennustada, milline see "homme" on. Milline on meie tulevik? Saame me olla kindlad, et praegu igapäevane, on jääv ka tulevikus? Me loome oma tulevikku soovides ja unistades ning neid tahtmisi teoks tehes. Unistus on ihaldusväärne ja ahvatlev nagu jäätis. Mõnikord kukub jäätis õnnetult asfaldile, sest me ei hoidnud teda ilusti, või sulab käest, sest me ei pööranud tema söömisele piisavalt tähelepanu. Kas meie soovid ja tahtmised saavad tõeks maalimas, nagu me seda praegu teame või sulavad, nagu jääkarude jalgealune Arktikas? Mida me saame teha, et maailm oma külluses meile alles jääks? Vahel tundume endale nii väikesed ja tühised, nagu meist ei sõltukski miski, aga tegelikkuses saab muutus alata vaid meist endist. Ehk aitab alustuseks unistamine helgest homsest koos sõpradega jäätist limpsides. Ehk aitab ka üks väike jäätis loodusele, et panna idanema unistus lilleväljast, mille kohal sumisevad mesilased."