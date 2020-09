Kus taimed on? Põllumees on riigiametile tõendamisega hädas

Aastataguse olukorra lahendamine on jõudnud kohtus Haava (pildil) sõnul nii kaugele, et ära tuleb oodata veel vaid otsus. Tänavu augusti lõpus juhtunu on aga Kärstna kandis tegutsevat ettevõtjat pannud arvama, et põllumajandustoetusi jagaval põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametil (PRIA) on tekkinud tema suhtes mingi eriline vaen.