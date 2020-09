Möödunud hooaja hakul enne meeskonna debüüti Saku teises liigas ütles klubi juht Joel Paal, et eesmärk on lunastada koht esiliigas. Ka tänavusele hooajale minnakse vastu sama plaaniga. «Kui juba, siis juba. Lähme võidu peale. Meeskond peaks meil juba nimede järgi kõva olema ja veel võimsam kui eelmisel aastal. Meil on head täiendused, alustades näiteks Valmo Kriisast, Hendrik Ruudust ja Egert Maltsist.»