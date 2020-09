Viljandis aset leidnud Euroopa kultuuripealinna ligipääsetavuse foorumist sai osa 1300 inimest

Ta tõi esile, et kultuurikorraldajad kogesid kohapeal puuetega inimeste kultuurielust osavõttu toetavaid lahendusi nagu viipe- ja kirjutustõlge, samuti pimedate juhttee.

"Kultuurikompassi" foorumite sari algas juba mullu jaanuaris, kuid seekordne üritus tähistas mitut uut algust. See oli esimene Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmi sündmus Viljandis, samuti juhatas see sisse mitmetahulise ligipääsetavuse temaatika kultuuripealinna ettevalmistustes.

"Me peame üheskoos õppima ja tegutsema, et luua ligipääsetavamaid kultuurielamusi. Nagu ütles seekordse foorumi moderaator Jakob Rosin, et ligipääsetavus algab teadlikust korraldusmeeskonnast, kes ootab oma üritusele päriselt ka kõiki. Mitte ainult neid, kes tulevad autoga, saavad kõndida ning kuulevad ja näevad," tõdes Laaneots.