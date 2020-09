Korrakaitsjad kutsuvad mängima

Mängu õnnestumise nimel teevad koostööd viisteist Viljandi asutust ja organisatsiooni, kes panevad välja oma tegevuspunktid. Põneva mänguidee autor on Viljandi politseijuht Margus Sass. "Ma elan Paikusel ja seal on seitse aastat korraldatud Paikuse õhtust maastikumängu P.Õ.M.M. See tundus nii äge, et läbi mängulisuse vajalikke tarkusi omandada. Müüsin selle mõtte abipolitseinikele maha, nemad võtsid sellest kinni ja hakkasid asja vedama," rõõmustas Sass. "Ma arvan, et tuleb väga lahe õhtu. Ja üksiti saab täidetud eesmärk linnas turvalisust suurendada. Kasvõi see, et inimesed kannaksid pimedal ajal helkurit ja oleksid autojuhtidele nähtavad."