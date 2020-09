Pillimehed hakkavad nostalgitsema

Tänavuse kokkutuleku ühe eestvedaja Marko Ölluki sõnul on see eeskätt nostalgiaüritus. "Paljud endised pillimehed ju enam igapäevaselt tegusad ei ole ja isegi kui pilli enam kätte võtta ei tihka, on väga mõnus kõike tehtut meenutada. Seda ehk nooremad mehed, kes hetkel veel toimivaid bände veavad, päris ei adu, aga nii see on," rääkis Ölluk.