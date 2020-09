Tööstused on hakanud taastuma

Viljandimaa tööstusettevõtete juhid nendivad, et tellimuste hulk on pärast koroonaviiruse kaasatoodud kriisi nüüdseks vähemalt mingil määral taastunud. FOTO: Elmo Riig

Sel kevadel raputas koroonaviiruse põhjustatud ülemaailmne kriis paljude muude valdkondade seas kõvasti ka tööstust. Viljandimaa ettevõtete juhid tõdevad nüüd, et ehkki tulevik on ebaselge, on tellimused vähemalt mingil määral taastunud ning tööjõudu otsitakse pigem juurde kui koondatakse.