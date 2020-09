Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak on hariduselt ajaloolane ja tema eriline huviobjekt on Eesti vabadussõja teema. Just toonaste sündmuste jälgi ajades on ta omal ajal palju seigelnud meie lõunanaabrite valdustes. Aastatega on Läti talle nii naha alla pugenud, et ta käib seal regulaarselt puhkamas ja kultuurinaudinguid püüdmas.