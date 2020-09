Lapse koolimineku otsustab perearst

Õpetajana töötav Virgi Plaks, kelle kaks last käivad Männimäe lasteaias ja üks Tartus Hiie koolis, ütles, et praegune olukord teeb mõnevõrra murelikuks ning see paneb töötavad lapsevanemad keerulisse olukorda. «Mure on just nende väiksemate lastega, kes on algklassides. Isegi kui ta võib mõnda aega kodus olla, tuleb õppetöö ikkagi ju pärast ära teha. Siis on ju ka vanematel koormus suurem,» rääkis ta.