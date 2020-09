Korraldaja tühistas tänaõhtuse juubelikontserdi

Kontserdisarja "Lõunataevas. Urmas Sisask 60. Teekond universumi südamesse" peakorraldaja Artur Rauhianeni sõnul otsustati kontsert ära jätta kulude kokkuhoiu tõttu. "Pileteid oli ostetud 30 ringis, mis ei ole piisav, et katta transpordi ja esinejate kulusid," selgitas Rauhianen.

Tema sõnul on korraldajatel praegu äärmiselt pingeline seis, sest inimesed ei soovi väga kodust välja tulla. "Mul on siiralt kahju, sest kontsert on imeline ja oleks soovinud seda publikuga jagada."